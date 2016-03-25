Навальний знову став жертвою "кондитерської акції": закидали тістечками в Новосибірську (відео)

У Новосибірську, де слухається справа про зламаний мікрофон місцевих журналістів, російського опозиціонера Олексія Навального закидали тістечками. Відео нападу опублікувало видання "Комсомольская правда".

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На відео в Навального, який стоїть разом зі своїми соратниками біля входу в суд, починають кидати білі тістечка. Спочатку, ймовірно, він вирішив, що це сніжки, і спробував наздогнати нападників.

"Дуже шкода, що я не спіймав його. З іншого боку, зловив би, дав по морді, а потім був би викликаний до суду через те, що перешкодив діяльності журналістів (опозиціонер вирішив, що його атакували представники преси). У мене є запасна сорочка (Навальний їздить до Новосибірська з запасним одягом, минулого разу в нього кидали яйцями – ред.), але немає запасних джинсів", - прокоментував політик.

Повідомляється, що до Новосибірська Олексія Навального викликали свідком до Центрального районного суду, де слухається справа про зламаний представниками опозиції мікрофон журналістів LifeNews.

Зазначимо, що місяць тому, 25 лютого, у Навального кинули тортом.