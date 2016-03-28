Винищувачі НАТО супроводжували літак міністра оборони Росії над Балтійським морем - ЗМІ
15:20, 28 березня 2016Світ
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Літак міністра оборони РФ над нейтральними водами Балтики летів з ескортом з винищувачів морської авіації Су-27.
Глава Міноборони РФ прибув в Калінінградську область / mil.ru
На відстані близько двох кілометрів від них летіли винищувачі Eurofighter Typhoon, які не наближалися до борту Шойгу, повідомляє ТАСС.
Відзначається глава Міноборони РФ прибув в Калінінградську область, щоб перевірити організацію бойової підготовки та хід будівництва інфраструктури в з'єднаннях і військових частинах, дислокованих у Калінінградській області.
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У Міноборони РФ уточнювали, що в планах Шойгу також інспекція військового аеродрому Чкаловськ, де проходить реконструкція, і перевірка організації навчального процесу в Балтійському військово-морському інституті ім. Ушакова.
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