Винищувачі НАТО супроводжували літак міністра оборони Росії над Балтійським морем - ЗМІ

На відстані близько двох кілометрів від них летіли винищувачі Eurofighter Typhoon, які не наближалися до борту Шойгу, повідомляє ТАСС.

Відзначається глава Міноборони РФ прибув в Калінінградську область, щоб перевірити організацію бойової підготовки та хід будівництва інфраструктури в з'єднаннях і військових частинах, дислокованих у Калінінградській області.

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У Міноборони РФ уточнювали, що в планах Шойгу також інспекція військового аеродрому Чкаловськ, де проходить реконструкція, і перевірка організації навчального процесу в Балтійському військово-морському інституті ім. Ушакова.