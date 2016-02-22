Литва заявила про перехоплення російського літака винищувачами НАТО

Винищувачі ВПС НАТО за минулий тиждень двічі піднімалися в повітря з баз, розташованих в Литві та Естонії, для супроводу російського військово-транспортноголітака Іл-20.

Як випливає з повідомлення, опублікованого на сайті Міноборони Литви, в період з 15 по 21 лютого винищувачі ВПС НАТО, які виконують місію в країнах Балтії, двічі піднімалися для перехоплення та супроводження російського військово-транспортного літака Іл-20, передає Росбалт.

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Згідно з даними міністерства, 17 лютого винищувачі НАТО піднялися з авіабази Шяуляй в Литві для перехоплення російського Іл-20, що прямував з материкової частини Росії в Калінінград. У повідомленні Міноборони уточнюється, що Іл-20 слідував з відключеним бортовим транспордером (пристрій автоматичної ідентифікації повітряного судна), але дотримувався заздалегідь поданого плану польоту і підтримував радіозв'язок з наземними центрами контролю.

19 лютого той же літак на зворотному шляху з Калінінграда супроводжували винищувачі НАТО, що вилетіли з бази Амарі в Естонії.

Минулого тижня про перехоплення російських літаків заявляли і у Великобританії. Два британські винищувачі були підняті для перехоплення російських бомбардувальників. Як заявляли в британському Міноборони, літаки з Росії прямували в бік повітряного простору Великобританії