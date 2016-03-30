У Кремлі відреагували на заяву США про самоізоляцію Росії
У МЗС РФ назвали політизованими заяви Білого дому про самоізоляцію Росії.
Про це заявив директор департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов, повідомляє РИА «Новости».
«Росія є однією з провідних країн у питаннях забезпечення фізичної ядерної безпеки. Ця тематика, яка обговорюється на саміті. Ми граємо одну з ключових ролей. Тому говорити, що ми ізолюємося, - це політизована натяжка», - сказав він.
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За його словами, «для такої оцінки немає жодних підстав». Він підкреслив, що «ми з американцями вже 10 років є співголовами глобальної ініціативи по боротьбі з актами ядерного тероризму, складовою частиною яких є і та проблематика, яка обговорюється зараз на саміті».
«Ми не тільки не ізольовані, але і є співголовами разом з США», - сказав він.
Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс заявив, що РФ самоізолювалася в питанні ядерної безпеки.
Саміт з ядерної безпеки під керівництвом США пройде у Вашингтоні на цьому тижні. На 1 і 2 квітня заплановані заходи саміту, першим з яких значиться обід від імені президента США Барака Обами для глав делегацій прибули. Росія від участі в цьому саміті відмовилася.