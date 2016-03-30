Французький міністр порівняла жінок у хіджабах з "неграми в рабстві"

Лоранс Россіньол, виступаючи по французькому телебаченню, також назвала безвідповідальною поведінку модних брендів, які випускають хіджаби, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За її словами, мода потрібна, щоб давати жінкам свободу, а не "співпрацювати з диктатурою, яка прагне змусити жінок ховатися".

Пізніше вона визнала, що використовувати слово "негр" було помилкою, але підкреслила, що використовувала як відсилання до роботи філософа Шарля Монтеск'є "Про рабство негрів".

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Тисячі людей підписали петицію з вимогою відставки міністра.

Хіджаби вже багато років викликають бурхливі суперечки у Франції, в тому числі на державному рівні.

Французька влада заборонила вчителям і учням носити хіджаби в державних школах, держслужбовцям також заборонено носіння будь-яких релігійних символів.

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Крім того, в публічних місцях мусульманським жінкам заборонено надягати нікаб, що повністю закриває обличчя.