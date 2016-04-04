Прокуратура Панами почала розслідування щодо Mossack Fonseca, що опинилася в центрі "офшорного скандалу"

Як йдеться в повідомленні прокуратури Панами, яке цитує німецька Süddeutsche Zeitung, "після того, як так звані "Панамські документи" отримали розголос, прокуратура оголошує про початок відповідного розслідування".

У свою чергу незадовго до цього уряд Панами запевнив, що надасть повне сприяння розслідуванню щодо Mossack Fonseca.

"Панамський уряд дотримується політики абсолютної нетерпимості до всіх сфер права і фінансів, де ведення справ не відрізняються вищим ступенем прозорості", - йшлося в опублікованій в неділю заяві панамської влади.

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Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.

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