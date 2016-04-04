У Путіна відмовилися відповідати на запитання щодо припинення поставок зброї РФ до Вірменії та Азербайджану

"Я б зараз виключив би зі свого боку будь-які коментарі на цю тему. Головне - це повернутися до режиму припинення вогню і мінімізувати збиток такого відновлення бойових дій для процесу врегулювання конфлікту у цілому", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи можна очікувати рішення про відмову РФ від поставок озброєнь Вірменії та Азербайджану у разі, якщо збройні зіткнення продовжаться.

Говорячи про можливу зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану за посередництва президента РФ, Пєсков зазначив, що поки узгоджених заходів немає. За його словами, зустрічам на вищому рівні передує робота на експертному рівні.

Пєсков також повідомив, що поки Путін не проводив телефонні переговори з главами Азербайджану та Вірменії.

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"Ви знаєте, що на рівні міністрів триває інтенсивний діалог, якщо такі контакти будуть, ми відповідним чином вас поінформуємо", - сказав він.

Як повідомлялося, ситуація у зоні карабаського конфлікту різко загострилася у ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій у Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційною пасткою". Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я і продовженні обстрілів. Інформація, що надходить із зони карабахського конфлікту, суперечлива.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, у Нагірному Карабасі 2-3 квітня загинули 33 людини, більш як 200 були поранені.