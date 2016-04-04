Азербайджан заявив про готовність до припинення вогню в Нагірному Карабасі

Азербайджан погодився на припинення вогню в зоні карабаського конфлікту, але за умови, що вірменські війська покинуть окуповані території країни. Про це заявив прес-секретар МЗС Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає ТАСС.

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За його словами, для цього "вірменські війська, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, повинні бути виведені зі всіх окупованих територій", а також слід "забезпечити територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів країни".

"Азербайджан неодноразово заявляв, що основна причина порушення припинення вогню та виникнення напруженості - присутність військ Вірменії на окупованих азербайджанських територіях", - сказав Гаджієв.

Як повідомлялося, президент Вірменії заявив про загрозу широкомасштабної війни.

За даними ООН, станом на 3 квітня внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 33 людини, більше 200 поранені.

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій в Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку «інформаційною пасткою». Сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я і продовженні обстрілів.