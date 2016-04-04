Конфлікт у Нагірному Карабасі: Президент Вірменії заявив про загрозу широкомасштабної війни

Про це президент Вірменії Серж Саргсян заявив на зустрічі з послами країн ОБСЄ, цитує повідомлення його прес-служби РБК.

"Подальша ескалація воєнних дій може привести до непередбачуваних і незворотних наслідків аж до повномасштабної війни. Це торкнеться не тільки Південного Кавказу, але і питання безпеки і стабільності в європейському регіоні", — сказав Саргсян.

Читайте такожАртилерійські обстріли в Нагірному Карабасі тривають – ЗМІ

За словами вірменського президента, "Азербайджан почав операцію в Карабасі за заздалегідь відпрацьованим сценарієм". Він заявив, "що дії Баку призвели до загибелі мирних жителів, у тому числі дітей, проте армії оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки "вдалося взяти ситуацію під контроль".