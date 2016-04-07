Азербайджан передбачає, що статус-кво в Нагорному Карабасі збережеться ненадовго

Без виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху в цьому регіоні постійно будуть відбуватися загострення конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Мамед'яров, передає ТАСС.

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"Передусім, необхідно, щоб вірменські війська покинули окуповані азербайджанські території, і потрібно зробити це якомога швидше. Тому що поки це не сталося, подібні спалахи у конфлікті, які ми спостерігали нещодавно, будуть відбуватися. Якщо війська будуть виведені, то буде можливо і створення механізмів моніторингу, розслідування інцидентів", - сказав Мамед'яров.

За його словами, "наївно вважати, що існуючий статус-кво в конфлікті можна буде зберегти протягом довгого часу". "Цей конфлікт можна називати замороженим, тривалим. Але абсолютно ясно, що треба якнайшвидше його вирішити, бо гинуть люди", - зазначив глава МЗС Азербайджану.

Нагадаємо, ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня.

Згодом, 5 квітня, міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. "За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджано-вірменських сил були припинені операції за згодою сторін", — йшлося у повідомленні.