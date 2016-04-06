Азербайджан пригрозив Вірменії "серйозною відповіддю" за порушення перемир'я

Про це заявили у прес-службі міністерства оборони Азербайджану.

"Міністерство оборони знову заявляє про те, що вірменська сторона порушувала режим припинення вогню уздовж лінії зіткнення протягом дня, і, щоб уникнути провокацій, наші збройні сили змушені дати серйозну відповідь", - наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня. 3 квітня Азербайджан оголосив про припинення в односторонньому порядку військових дій у Нагірному Карабасі. У свою чергу Вірменія назвала заяву Баку "інформаційною пасткою".

Раніше, 5 квітня, міністерство оборони Азербайджану заявило про припинення бойових дій на лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. "За даними міністерства оборони, з 12.00 5 квітня на лінії зіткнення азербайджансько-вірменських сил були припинені операції за згодою сторін", — йшлося у повідомленні.