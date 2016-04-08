Кемерон розповів про продаж своєї частки в офшорі
Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон зізнався, що разом з дружиною володів часткою в офшорній компанії, створеній його покійним батьком.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами прем'єра, цю частку в зареєстрованій в Панамі його батьком компанії Blairmore Holdings вони з дружиною продали у 2010 році, виручивши за неї близько 30 тисяч фунтів (приблизно 42 тисячі доларів).
В інтерв'ю британській телекомпанії ITV Кемерон сказав, що йому "нічого приховувати", і що він сплатив усі належні податки.
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Наскільки відомо Бі-бі-сі, прем'єр-міністр незабаром оприлюднить свої податкові декларації - можливо, вже наступного тижня.
Раніше Кемерон вже заявив, що не володіє частками в якихось офшорних компаніях, однак не уточнював, чи були вони у нього до цього. Він додав, що живе на зарплату, а також на заощадження, з яких він отримує відсотки.