Відчуття казки: Reuters показав розкішні готелі для футбольних збірних на Євро-2016 (фоторепортаж)

Розкіш французьких готелів часом вражає свідомість, створюючи відчуття казки.

Побувати в готелях, особливо в тих, в яких будуть проживати футбольні збірні Швеції, Німеччини, Ісландії, Чехії, напевно хотів би кожен.

Зазначимо, що Чемпіонат Європи з футболу пройде з 10 червня по 10 липня 2016 року у Франції. Матчі чемпіонату будуть проводитись на 10 стадіонах країни, в тому числі в Парижі, Ніцці, Марселі, Бордо та інших містах.

У 2016 році на Євро вперше зіграють 24 найсильніші європейські команди, тоді як до цього у фіналі чемпіонату змагалися 16 команд.

Зіграє на чемпіонаті й збірна України, яка зуміла вибороти путівку на Євро вже в стикових матчах.

На Євро українська команда потрапила до групи С, де зіграє зі збірними Польщі, Північної Ірландії та Німеччини, яка виграла Чемпіонат світу 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, що республіка забезпечить максимальну безпеку всім уболівальникам, які вирішили відвідати країну під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, незважаючи на серйозну загрозу терактів в європейських країнах останнім часом.