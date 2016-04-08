Відчуття казки: Reuters показав розкішні готелі для футбольних збірних на Євро-2016 (фоторепортаж)

14:03, 08 квітня 2016
Світ
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Агентство Reuters показало, в яких готелях будуть проживати найсильніші футболісти Європи під час підготовки і проведення Чемпіонату Європи, який пройде в червні-липні 2016 року у Франції.

REUTERS

Розкіш французьких готелів часом вражає свідомість, створюючи відчуття казки.

Побувати в готелях, особливо в тих, в яких будуть проживати футбольні збірні Швеції, Німеччини, Ісландії, Чехії, напевно хотів би кожен.

Зазначимо, що Чемпіонат Європи з футболу пройде з 10 червня по 10 липня 2016 року у Франції. Матчі чемпіонату будуть проводитись на 10 стадіонах країни, в тому числі в Парижі, Ніцці, Марселі, Бордо та інших містах.

У 2016 році на Євро вперше зіграють 24 найсильніші європейські команди, тоді як до цього у фіналі чемпіонату змагалися 16 команд.

Зіграє на чемпіонаті й збірна України, яка зуміла вибороти путівку на Євро вже в стикових матчах.

На Євро українська команда потрапила до групи С, де зіграє зі збірними Польщі, Північної Ірландії та Німеччини, яка виграла Чемпіонат світу 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу президент Франції Франсуа Олланд пообіцяв, що республіка забезпечить максимальну безпеку всім уболівальникам, які вирішили відвідати країну під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, незважаючи на серйозну загрозу терактів в європейських країнах останнім часом.

Готель збірної України
Готель збірної України /  © REUTERS
Готель збірної України
Готель збірної України /  © REUTERS
Готель збірної Албанії
Готель збірної Албанії /  © REUTERS
Готель збірної Австрії
Готель збірної Австрії /  © REUTERS
Готель збірної Австрії
Готель збірної Австрії /  © REUTERS
Готель збірної Бельгії
Готель збірної Бельгії /  © REUTERS
Готель збірної Бельгії
Готель збірної Бельгії /  © REUTERS
Готель збірної Чехії
Готель збірної Чехії /  © REUTERS
Готель збірної Чехії
Готель збірної Чехії /  © REUTERS
Готель збірної Чехії
Готель збірної Чехії /  © REUTERS
Готель збірної Англії
Готель збірної Англії /  © REUTERS
Готель збірної Німеччини
Готель збірної Німеччини /  © REUTERS
Готель збірної Німеччини
Готель збірної Німеччини /  © REUTERS
Готель збірної Німеччини
Готель збірної Німеччини /  © REUTERS
Готель збірної Німеччини
Готель збірної Німеччини /  © REUTERS
Готель збірної Ісландії
Готель збірної Ісландії /  © REUTERS
Готель збірної Ісландії
Готель збірної Ісландії /  © REUTERS
Готель збірної Ісландії
Готель збірної Ісландії /  © REUTERS
Готель збірної Італії
Готель збірної Італії /  © REUTERS
Готель збірної Італії
Готель збірної Італії /  © REUTERS
Готель збірної Польщі
Готель збірної Польщі /  © REUTERS
Готель збірної Словакії
Готель збірної Словакії /  © REUTERS
Готель збірної Словакії
Готель збірної Словакії /  © REUTERS
Готель збірної Іспанії
Готель збірної Іспанії /  © REUTERS
Готель збірної Швеції
Готель збірної Швеції /  © REUTERS
Готель збірної Швеції
Готель збірної Швеції /  © REUTERS
Готель збірної Швеції
Готель збірної Швеції /  © REUTERS
Готель збірної Швеції
Готель збірної Швеції /  © REUTERS
Готель збірної Швеції
Готель збірної Швеції /  © REUTERS
Готель збірної Швейцарії
Готель збірної Швейцарії /  © REUTERS
Готель збірної Швейцарії
Готель збірної Швейцарії /  © REUTERS
Готель збірної Уельсу
Готель збірної Уельсу /  © REUTERS
Готель збірної Уельсу
Готель збірної Уельсу /  © REUTERS
Готель збірної Уельсу
Готель збірної Уельсу /  © REUTERS
Готель збірної Уельсу
Готель збірної Уельсу /  © REUTERS

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