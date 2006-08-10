Розкрити змову терористів британцям допоміг Пакистан

Спецслужби Пакистану допомогли британським властям відвернути найбільший теракт на авіатранспорті. Про це агентству France Presse заявив високопоставлений співробітник пакистанських служб безпеки, побажавши залишитися невідомим.

"Арешти, здійснені сьогодні в Лондоні, були можливі лише за тісної співпраці пакистанських і британських спецслужб, - заявив чиновник. - Саме розвідка Пакистану надала британським поліцейським необхідну інформацію для відвернення терактів". Джерело агентства в спецслужбах Пакистану відмовилося розкрити деталі цієї співпраці.

У свою чергу представник міністерства закордонних справ Пакистану Таснім Аслам (Tasnim Aslam) оголосив про те, що паралельно з лондонськими арештами були проведені затримання і в Пакистані. Він не назвав кількість заарештованих.

Нагадаємо, що 10 серпня під час поліцейських рейдів у Лондоні й Бірменгеме було заарештовано 21 особу. За попередніми даними, затримані є громадянами Великобританії пакистанського походження. Вони підозрюються в підготовці терактів на авіатранспорті. За даними поліції, вони планували вибухи на 20 літаках під час польоту з Великобританії в США. Терористи збиралися пронести на борт літаків рідкі вибухові речовини, які важко виявити детекторами.

Представники Скотланд-ярду заявили, що операція з викриття та захоплення терористів готувалася протягом кількох місяців.

З огляду на загрозу терактів на авіатранспорті рівень терористичної загрози у Великобританії був підвищений до максимального. У четвер багато авіакомпаній скасували польоти до Великобританії. Лондонський аеропорт Хітроу тимчасово не працював, приймаючи лише рейси, що вже вилетіли туди.

Лента.ру