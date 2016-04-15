Меркель дала згоду на розслідування щодо сатирика, який висміяв Ердогана
Федеральний уряд Німеччини погодив кримінальне розслідування прокуратурою щодо німецького сатирика Яна Бемерманна, який висміяв в ефірі німецького телеканалу ZDF турецького президента Реджепа Таїп Ердогана.
Про це у п'ятницю, 15 квітня, заявила у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Deutsche welle.
Як заявила Меркель, "уряд надасть повноваження" на розслідування законності дій Бемермана.
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Як повідомляв УНІАН, сатирик Ян Бемерманн в ефірі Другого німецького телеканалу (ZDF) красномовно висміяв турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. За допомогою сатиричного відео Бемерманн хотів викрити придушення свободи слова та поводження із сатирою в Туреччині. Після цього відео було видалено з сайту телеканалу через буцімто "невідповідність вимогам до сатиричних програм". Сам Бемерманн заявив, що навмисно записав такий вірш, аби продемонструвати межі сатири.
У свою чергу Президент Туреччини подав заяву до німецької прокуратури з вимогою покарати Бемерманна.
12 квітня Ангела Меркель заявила, що Німеччина не поступиться основоположними цінностями, якими є свобода слова та свобода мистецтва, навіть якщо йдеться про ризики для відносин з Туреччиною.