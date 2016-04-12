Президент Туреччини подав заяву до німецької прокуратури через сатиричний вірш

Ердоган вимагає відкрити кримінальне провадження за "так званий сатиричний вірш" Бемерманна, передає Deutsche Welle.

Раніше Туреччина вже закликала німецький уряд покарати Бемерманна. За словами речника канцлера ФРН Ангели Меркель Штефана Зіберта, Німеччина "уважно" вивчає це прохання. За його словами, цей процес може зайняти "не тиждень", але все ж "кілька днів".

Зазначається, що Анкара вважає вірш німецького сатирика "злочином проти людяності", образою не лише президента Ердогана, а й всього турецького народу. При цьому віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмус наголосив, текст перевищив "усі межі непристойності".

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Як повідомлялося, Ян Бемерманн в ефері Другого німецького телеканалу (ZDF) красномовно висміяв турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. За допомогою сатиричного відео Бемерманн хотів викрити придушення свободи слова та поводження із сатирою в Туреччині. Після цього відео було видалено з сайту телеканалу через буцімто "невідповідність вимогам до сатиричних програм". Сам Бемерманн заявив, що навмисно записав такий вірш, аби продемонструвати межі сатири. Таким чином ведучий відреагував на скандал навколо сатиричної пісні про Ердогана, що раніше був поширений у передачі Extra 3 на німецькому телеканалі NDR.