Росія повернулася до імперської політики - Дуда

Про це повідомляє Польське радіо.

У своїй промові глава Польщі зазначив, що створення сильної та безпечної держави є абсолютним пріоритетом для тих осіб, які сьогодні перебувають при владі. Це особливо важливо у час, коли змінилася геополітична ситуація, підкреслив президент Анджей Дуда.

"Ми всі знаємо, які дії сьогодні здійснює російська влада. Усі знаємо, що Росія повернулася на шлях імперської політики, політики, яка призводить до порушення інтересів і безпеки інших країн", – заявив глава держави.

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Президент Польщі також висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Варшаві буде початком зміцнення Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія за допомогою інцидентів над Балтійським та Чорним морями намагається перевірити готовність НАТО захищати територію країн-членів.