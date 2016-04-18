Росія своїми провокаціями випробовує НАТО - президент Польщі

Про це він заявив у понеділок, 18 квітня, у Софії після переговорів з болгарським колегою Росеном Плевнелієвим, передає Deutsche Welle.

"Росія випробовує, чи є НАТО слабким і боїться, або ж чи є Альянс сильним і захищатиме державні території своїх членів", - наголосив Дуда, цитує агентство dpa.

Президенти обох держав виступили за посилення східного флангу НАТО. "Для нас це - питання безпеки, на Балканах, для країн Балтії", - зазначив Дуда. Президент Болгарії висловив сподівання, що запланований на 8-9 липня саміт НАТО у Варшаві "сприятиме подальшому зміцненню колективної безпеки".

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку на американський есмінець".

За його словами, мова йде про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетів у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

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Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський гелікоптер Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.