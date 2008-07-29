Донька Піночета хоче стати політиком
08:10, 29 липня 2008Світ
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Вибори в жовтні будуть важливим барометром
Старша донька колишнього чилійського диктатора Аугусто Піночета у понеділок зареєструвалася як учасник муніципальних виборів багатого передмістя столиці країни Сантьяго.
Лючія Піночет Хіріарт виступатиме як незалежний кандидат у місцеву раду. Хоча міські ради в Чилі мають обмежені можливості, вибори в жовтні будуть важливим барометром політичного клімату в країні напередодні президентських виборів 2009 року.
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