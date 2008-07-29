Донька Піночета хоче стати політиком

Старша донька колишнього чилійського диктатора Аугусто Піночета у понеділок зареєструвалася як учасник муніципальних виборів багатого передмістя столиці країни Сантьяго.

Лючія Піночет Хіріарт виступатиме як незалежний кандидат у місцеву раду. Хоча міські ради в Чилі мають обмежені можливості, вибори в жовтні будуть важливим барометром політичного клімату в країні напередодні президентських виборів 2009 року.

Газета.ру