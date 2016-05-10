"Страченого" начальника Генштабу КНДР помітили на з'їзді правлячої партії

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), повідомляючи про з'їзд Трудової партії, згадує Лі Ен Гіля в числі його учасників, інформує Meduza.

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У повідомленнях ЦТАК йдеться, що екс-глава Генштабу є членом Центрального комітету Трудової партії, членом Політбюро, а також входить до складу Центральної військової ради КНДР.

У лютому 2016 року Лі Ен Гіль, який займав на той момент посаду глави Генштабу, був відсутній на кількох важливих заходах. Південнокорейські ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах тоді повідомили, що Лі Ен Гіля страчено за звинуваченням у корупції та інших злочинах.

Національне розвідувальне агентство Південної Кореї, звідки, імовірно, надійшла інформація про страту Лі Ен Гіля, категорично заперечує, що було джерелом таких відомостей.

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Національне розвідувальне агентство Південної Кореї, як зазначає AP, раніше піддавалося критиці за те, що не змогло отримати достовірної інформації про низку значущих подій в Північній Кореї. Так, агентство не дізналося першим про смерть попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра, а також не змогло повідомити про готовність Північної Кореї до проведення нових ядерних випробувань.

На початку травня в Пхеньяні відкрився перший за останні 36 років з'їзд Трудової партії Північної Кореї. На з'їзд були запрошені численні іноземні журналісти, в тому числі із західних країн.