Потужний вибух на півдні Туреччини: 1 загиблий, 14 людей поранені (відео)

Вибухнула закладена в автомобілі бомба, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Телеканал CNN Turk показав кадри, на яких видно уламки автомобіля, що валяються біля воріт поліцейського управління. До місця вибуху, який було чутно за декілька кілометрів, прибули карети швидкої допомоги та пожежні машини.

За останніми повідомленнями, щонайменше одна людина загинула і 14 отримали поранення

У серпні 2012 року в Газіантепі – місті поблизу сирійського кордону – стався вибух у іншого поліцейського ділянки, в результаті якого загинули сім чоловік.