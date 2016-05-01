Потужний вибух на півдні Туреччини: 1 загиблий, 14 людей поранені (відео)
У місті Газіантеп на півдні Туреччини в результаті вибуху біля управління поліції щонайменше одна людина загинула і 14 отримали поранення.
Вибухнула закладена в автомобілі бомба, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Телеканал CNN Turk показав кадри, на яких видно уламки автомобіля, що валяються біля воріт поліцейського управління. До місця вибуху, який було чутно за декілька кілометрів, прибули карети швидкої допомоги та пожежні машини.
За останніми повідомленнями, щонайменше одна людина загинула і 14 отримали поранення
SON DAKIKA: Antep'deki patlama anı kameralarca kaydedildihttps://t.co/3Rp9VrpKklpic.twitter.com/Czw47bJUGp— Ileri Haber (@ilerihaber) May 1, 2016
У серпні 2012 року в Газіантепі – місті поблизу сирійського кордону – стався вибух у іншого поліцейського ділянки, в результаті якого загинули сім чоловік.
#Turkey Car bomb explosion near a police station @ Pasha Ghazi Mukhtar Neighborhood in #Gaziantep#Anteppic.twitter.com/9lfhV4FABP— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 1 травня 2016 р.