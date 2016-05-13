Після терактів у Брюсселі Бельгія вирішила почати бомбардування "Ісламської держави" у Сирії

Про це повідомив речник прем'єр-міністра країни Шарля Мішеля. Операції здійснюватимуться тільки на територіях, які знаходяться під контролем "Ісламської держави" та інших терористичних груп. "Нашою ціллю буде знищення місць дислокацій цих груп", - зазначив речник очільника бельгійського уряду, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Раніше країна брала участь у військових операціях проти ісламістів лише на території Іраку. ВПС Бельгії вперше завдали бомбардувань по позиціях "Ісламської держави" в Іраку наприкінці 2014 року у складі коаліції, очолюваної США. Бельгія відмовлялась брати участь в операціях на території Сирії через побоювання бути ще більше втягнутою у конфлікт. Проте криваві теракти, здійснені ісламістами у Парижі та у Брюсселі, змусили владу країни переглянути свою позицію.

Нагадаємо, внаслідок серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року загинули 130 осіб. Теракти в аеропорту й у метро Брюсселя в березні забрали життя 32 осіб.