Влада Бельгії: "Ісламська держава" відправляє до Європи все більше бойовиків

У зв'язку з цими даними Бельгія не знижує рівень загрози терактів, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Є ознаки того, що "Ісламська держава" відправляла бойовиків до Бельгії та Європи, і встановлений зараз третій рівень загрози терактів не буде знижено", - заявив прес-секретар кризового центру.

Рівень загрози в Бельгії був опущений з максимального четвертого рівня через два дні після терактів 22 березня, жертвами яких стали 32 людини. Як зазначає агентство, збереження третього рівня означає, що влада вважає ймовірною загрозу нових атак.

Читайте такожГолова МЗС Польщі: Росія небезпечніша, ніж "Ісламська держава"

22 березня в Брюсселі прогриміли три вибухи - два в аеропорту і ще один в метро. Відповідальність за атаки на себе взяло ИГИЛ. Після цього по всій країні, в тому числі в аеропортах, були посилені заходи безпеки.

На початку квітня прокуратура Бельгії повідомила про арешт Мохаммеда Абрини, який є головним підозрюваним у терактах в Парижі і Брюсселі. Пізніше йому були пред'явлені звинувачення в участі в діяльності терористичної групи та у здійсненні терористичного акту, що призвів за собою вбивство.

Як повідомляв УНІАН, Бельгія вступила в коаліцію на чолі з США для боротьби з "Ісламським державою" 26 вересня 2014 року, направивши на операцію шість винищувачів F-16. Авіаудари бельгійських ВПС наносилися по території Іраку з авіабази Ас-Салти, розташованої в Йорданії. У липні 2015 року літаки були відкликані із зони бойових дій, так як бельгійське уряд не міг далі фінансувати операцію. В даний час в операції проти "Ісламської держави" задіяні 35 бельгійських військових радників та 120 військовослужбовців допоміжних підрозділів. Після терактів Бельгія прийняла рішення відновити авіаудари.