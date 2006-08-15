В Індійський океан вилилося 4,5 тис. тонн нафти

Японський танкер Bright Artemis в ніч на вівторок зіткнувся в Індійському океані з вантажним поромом Amar, зареєстрованим в Сінгапурі.

Як передає NEWS.ru, зіткнення сталося приблизно за 500 кілометрів на захід від Нікобарських островів.

Танкер маневрував і зіткнувся з поромом, який зазнав аварії. За попередніми даними, в океан вилилося 4,5 тис. тонн або приблизно 31,5 тис. баррелів нафти. Судновласник повідомив, що витік усунено і немає ризику подальшого забруднення океану. Всього танкер віз до Японії приблизно 250 тис. тонн або 1,76 млн. баррелів нафти з порту в Омані.