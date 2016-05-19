У зниклого літака EgyptAir в 2013 році були проблеми з двигуном - ЗМІ

У зниклого з радарів над Середземним морем А320 в 2013 році були проблеми з двигуном, після чого довелося повернути його до аеропорту. Про це повідомили в Управлінні цивільної авіації Єгипту, з посиланням на SkyNews Arabia повідомляє РБК.

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Відзначається, що за їх даними, 25 червня 2013 року літак був змушений повернутися до аеропорту Каїра через перегрів одного з двигунів. Тоді лайнер прямував до Стамбула.

Як повідомляє газета Нaaretz, посилаючись на очевидців з одного з грецьких острів, у той час, коли літак впав, у небі над Середземним морем помітили спалах.

Крім того, єгипетські військові спростовують, повідомлення про те, що о 4:26 з екстрених пристроїв літака надійшов сигнал лиха.

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Як відомо, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів вранці у четвер. На борту були 66 осіб.

Авіакомпанія уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. Наразі надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до операції підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужби. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.