ЗМІ назвали імовірне місце падіння літака EgyptAir

За інформацією джерела в одному з грецьких аеропортів, літак розбився біля грецького острова Карпатос між Родосом і Критом, повідомляє "Дождь" з посиланням на Europe1.

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Літак знаходився в повітряному просторі Єгипту.

Раніше повідомлялося, що за годину до запланованого часу посадки єгипетські військові отримали сигнал лиха зі зниклого літака. Пізніше самі військові спростували цю інформацію.

Як відомо, лайнер зник з радарів через 3,5 години після вильоту з Парижа. На борту перебували 66 осіб, серед яких 10 членів екіпажу. Серед них громадяни та піддані Єгипту, Франції, Іраку, Великобританії, Саудівської Аравії, Бельгії, Кувейту, Судану, Чаду, Португалії, Алжиру і Канади.

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Востаннє екіпаж виходив на зв'язок за 10 хвилин до зникнення з радарів і за 45 хвилин до запланованої посадки в Каїрі.

В аеропорту Каїра знаходяться родичі пасажирів зниклого літака. Авіакомпанія викликала на місце лікарів, організувала роботу перекладачів та "гарячої лінії". В аеропорт приїхав і прем'єр-міністр Єгипту Шериф Ісмаїл.