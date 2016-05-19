EgyptAir підтвердила виявлення уламків зниклого А320

Про це йдеться в Twitter авіакомпанії.

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Згідно з повідомленням, МЗС Єгипту передав міністерству цивільної авіації країни лист, в якому офіційно заявляється про виявлення уламків A320 біля грецького острова Карпатос.

from the Egyptian Ministry of Foreign Affairs declaring the finding of wreckage of the missing aircraft No. MS 804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Як зазначається, авіакомпанія висловлює співчуття всім рідним і близьким пасажирів рейсу і екіпажу літака.

near Karpathos Island.

EGYPTAIR sincerely conveys its deepest sorrow to the families and friends of the passengers onboard Flight MS804 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужб. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.