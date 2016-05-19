EgyptAir підтвердила виявлення уламків зниклого А320
Авіакомпанія EgyptAir підтвердила виявлення уламків зниклого літака.
Про це йдеться в Twitter авіакомпанії.
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Згідно з повідомленням, МЗС Єгипту передав міністерству цивільної авіації країни лист, в якому офіційно заявляється про виявлення уламків A320 біля грецького острова Карпатос.
from the Egyptian Ministry of Foreign Affairs declaring the finding of wreckage of the missing aircraft No. MS 804— EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016
Як зазначається, авіакомпанія висловлює співчуття всім рідним і близьким пасажирів рейсу і екіпажу літака.
near Karpathos Island.— EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016
EGYPTAIR sincerely conveys its deepest sorrow to the families and friends of the passengers onboard Flight MS804
Як повідомляв УНІАН, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.
Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. В даний час надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужб. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до Єгипту.