США залишать в силі санкції проти Криму до його деокупації - координатор Держдепу

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

"США вже ввели окремі санкції щодо Криму. Як я говорив, позиція США і Європи така, що після виконання "Мінська" ми знімемо санкції проти Росії, крім тих, як ми вже говорили, які залишаться в силі щодо Криму до тих пір, поки Крим буде окупований. Європейці також погоджуються з цим. Ми дотримуємося санкцій проти Криму і готові робити це і надалі. Ми добре знаємо цю ситуацію", - підкреслив Фрід.

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Нагадаємо, західні країни не визнають анексію АР Крим і ввели санкції проти Росії та представників так званої "влади" Криму. Санкції Євросоюзу проти РФ прив'язані до виконання Мінських домовленостей, і їх дію було продовжено до кінця липня 2016 року.