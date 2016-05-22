CNN виклало в мережу запис переговорів пілотів лайнера EgyptAir, який зник над Середземним морем

На записі чути, що голос у пілота спокійний. Обмінявшись даними з наземною службою, він побажав диспетчеру спокійної ночі, повідомляє Gazeta.ru.

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Раніше голова комісії з розслідування авіакатастрофи з літаком A320 компанії EgyptAir Айман аль-Мукаддам заявив, що єгипетські слідчі запросили до Парижу записи переговорів пілотів з диспетчерами.

Airbus А320 авіакомпанії EgyptAir, що слідував рейсом MS804 з Парижа в Каїр, пропав з радарів над Середземним морем вранці 19 травня. На борту літака перебувало 66 осіб.