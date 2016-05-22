CNN виклало в мережу запис переговорів пілотів лайнера EgyptAir, який зник над Середземним морем
02:43, 22 травня 2016Світ
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Аудіозапис переговорів пілота лайнера Airbus A320 компанії EgyptAir, який зник з радарів над Середземним морем вранці 19 травня, виклали в мережу. Публікацію зробив телеканал CNN.
REUTERS
На записі чути, що голос у пілота спокійний. Обмінявшись даними з наземною службою, він побажав диспетчеру спокійної ночі, повідомляє Gazeta.ru.
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Раніше голова комісії з розслідування авіакатастрофи з літаком A320 компанії EgyptAir Айман аль-Мукаддам заявив, що єгипетські слідчі запросили до Парижу записи переговорів пілотів з диспетчерами.
Airbus А320 авіакомпанії EgyptAir, що слідував рейсом MS804 з Парижа в Каїр, пропав з радарів над Середземним морем вранці 19 травня. На борту літака перебувало 66 осіб.
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