Серія вибухів у Сирії: кількість жертв зросла до 130

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Кількість жертв зросла до 130 осіб. У лікарнях залишаються 10 важко поранених громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Талібан" підтвердив ліквідацію свого лідера внаслідок авіаудару США поблизу пакистанського кордону

Сім вибухів прогриміли на автовокзалах та у відділенні швидкої допомоги у Джаблі. Відповідальність за серію терактів взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".