Серія вибухів у Сирії: кількість жертв зросла до 130
16:23, 23 травня 2016Світ
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Жертвами терактів в сирійських містах Джабла і Тартус стали 130 мирних громадян.
REUTERS
Про це повідомляє "РИА Новости".
"Кількість жертв зросла до 130 осіб. У лікарнях залишаються 10 важко поранених громадян", - йдеться в повідомленні.
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Сім вибухів прогриміли на автовокзалах та у відділенні швидкої допомоги у Джаблі. Відповідальність за серію терактів взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
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