В аеропорту Токіо при зльоті загорівся літак з 319 пасажирами на борту (фото)
08:57, 27 травня 2016Світ
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Міжнародний аеропорт Токіо "Ханеда" був закритий у п'ятницю вранці через загоряння літака авіакомпанії Korean Air.
REUTERS
Як повідомляє РБК з посиланням на Reuters, коли Boeing 777 готувався до вильоту з Токіо, з його лівого двигуна пішов дим.
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Рух літака, який повинен був відправитися рейсом до Сеула, було негайно зупинено, а всі 319 пасажирів і члени екіпажу були евакуйовані.
На місце події прибули пожежники, які залили двигун, що загорівся, піною. У зв'язку з інцидентом аеропорт, який щодня обслуговує близько 550 рейсів, був тимчасово закритий.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак 30 пасажирів поскаржилися на погане самопочуття.
Боїнг 777 загорівся на злітній смузі в аеропорту Токіо
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