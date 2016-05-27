В аеропорту Токіо при зльоті загорівся літак з 319 пасажирами на борту (фото)

Як повідомляє РБК з посиланням на Reuters, коли Boeing 777 готувався до вильоту з Токіо, з його лівого двигуна пішов дим.

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Рух літака, який повинен був відправитися рейсом до Сеула, було негайно зупинено, а всі 319 пасажирів і члени екіпажу були евакуйовані.

На місце події прибули пожежники, які залили двигун, що загорівся, піною. У зв'язку з інцидентом аеропорт, який щодня обслуговує близько 550 рейсів, був тимчасово закритий.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, однак 30 пасажирів поскаржилися на погане самопочуття.