Росія заявляє, що звільнила Цхінвалі від грузинських військових
11:26, 09 серпня 2008Світ
1628 0
Повідомляє Головком Сухопутних військ РФ
Главком Сухопутних військ РФ генерал армії Володимир БОЛДИРЄВ заявляє, що російські війська звільнили Цхінвалі від грузинських збройних сил.
"Батальйонно-тактичні групи повністю звільнили Цхінвалі від грузинських військових сил і приступили до витіснення грузинських підрозділів за зону відповідальності миротворчих сил", - сказав В.БОЛДИРЄВ, передає «Рейтер».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter