Росія заявляє, що звільнила Цхінвалі від грузинських військових

Повідомляє Головком Сухопутних військ РФ

Главком Сухопутних військ РФ генерал армії Володимир БОЛДИРЄВ заявляє, що російські війська звільнили Цхінвалі від грузинських збройних сил. "Батальйонно-тактичні групи повністю звільнили Цхінвалі від грузинських військових сил і приступили до витіснення грузинських підрозділів за зону відповідальності миротворчих сил", - сказав В.БОЛДИРЄВ, передає «Рейтер».

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