У Німеччині посилюється ісламофобія

У Німеччині помітно зріс рівень ісламофобії. Опубліковані сьогодні результати дослідження вчених з Лейпцігського університету свідчать про те, що напруженість у німецькому суспільстві після прибуття більш ніж мільйона мігрантів, переважно мусульман, посилилась. Про це пише Reuters.

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У дослідженні взяли участь 2420 респондентів. Кожен другий з них визнає, що часом почуває себе іноземцем у власній країні через велику кількість мусульман. Цей показник виріс у порівнянні із 43% в 2014 і 30,2% в 2009 році.

Число тих, хто вважає, що мусульманам пора заборонити в'їзд до Німеччини, також збільшилася. Зараз їх понад 40%.