ООН звинуватила ІДІЛ в геноциді єзидів в Іраку і Сирії
02:22, 17 червня 2016Світ
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ООН вперше звинуватила екстремістське угрупування "Ісламська держава" в геноциді єзидів на території Іраку і Сирії.
ООН визнала геноцид єзидів / Фото www.mcc15.org
У доповіді, підготовленій спеціальною комісією, кажуть, що бойовики ІД поводилися з представниками цієї етно-релігійної групи з жахливою жорстокістю.
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У доповіді ООН наводяться дані про вбивства тисяч єзидів, що потрапили в руки джихадистів, а також про відданих в рабство жінок і дітей.
У документі наголошується, що угруповання "Ісламська держава" поставила перед собою мету повністю знищити єзидів.
Комісія ООН закликала світову спільноту визнати геноцид єзидів і докласти більш дієві зусилля для їх порятунку.
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