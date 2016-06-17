ООН звинуватила ІДІЛ в геноциді єзидів в Іраку і Сирії

У доповіді, підготовленій спеціальною комісією, кажуть, що бойовики ІД поводилися з представниками цієї етно-релігійної групи з жахливою жорстокістю.

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У доповіді ООН наводяться дані про вбивства тисяч єзидів, що потрапили в руки джихадистів, а також про відданих в рабство жінок і дітей.

У документі наголошується, що угруповання "Ісламська держава" поставила перед собою мету повністю знищити єзидів.

Комісія ООН закликала світову спільноту визнати геноцид єзидів і докласти більш дієві зусилля для їх порятунку.