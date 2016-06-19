У Литві вітер залишив без світла близько 45 тисяч осіб

Шквалистий вітер у Литві залишив без електрики близько 45 тисяч осіб, повідомляє Росбалт з посиланням на компанію-оператора енергорозподілу Energijos skirstymo operatorius (ESO).

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"Причина - в основному, обірвані поривчастим вітром дроти, повалені на дроти дерева та гілки. У п'ятницю ввечері стихія завдала найбільшої шкоди Алітуському, Каунаському, Вільнюському, Паневежському та Утенському регіонам. Вночі стихія дісталася Клайпедського та Шяуляйського регіонів. У Вільнюському, Каунаському, Клайпедському і Алітуському регіонах ESO оголосила надзвичайний стан", - інформує компанія.

"На даний момент на всій території Литви працюють 242 бригади, які усувають неполадки", - наводяться в повідомленні слова директора служби експлуатації мереж Далюса Стулявичюса.

У суботу прем'єр Литви Альгірдас Буткявічюс пообіцяв компенсувати збитки найбільш постраждалим регіонам.

"Згідно із законами Литви, ті самоврядування, які постраждали від сильного вітру та в яких була оголошена надзвичайний стан, мають право компенсувати жителям збиток зі своїх резервів, а за необхідності частково може компенсувати збиток і держава", - заявив прем'єр.