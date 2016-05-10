Американським штатом Оклахома "пройшлися" кілька торнадо, є жертви (відео)

Про це пише Українська правда з посиланням на телеканал ABC News.

Потужний вітер зносить на своєму шляху будинки, дерева, автомобілі, знищує худобу.

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"Торнадо, який пройшовся через містечко Вінвуд (штат Оклахома), у другій половині дня спричинив загибель однієї людини, знищив кілька будинків, серйозно пошкодив інші, а також вбив худобу", - зазначає телеканал.

Dramatic footage shows massive tornado on the ground in Garvin County, Oklahoma; NWS urges residents to seek shelterhttps://t.co/47kf2p6Mlg — ABC News (@ABC) May 9, 2016

За даними окружного управління з надзвичайних ситуацій, стихія забрала життя чоловіка 70-річного віку, який був у своєму будинку в момент стихії.

Інший торнадо поблизу містечка Конервілл, за офіційною інформацією, спричинив загибель ще однієї людини. Подробиці цього випадку не повідомляються.

За інформацією синоптиків, торнадо переміщаються на схід до штату Оклахома. Місцева влада вже ввела надзвичайну ситуацію у зв'язку зі стихією, зазначивши, що шторм може бути руйнівним.