У Китаї розпочався фестиваль з поїдання собачого м'яса, біля посольства у Римі протестують (фото)
15:16, 21 червня 2016Світ
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На півдні філіппін в місті Юйлінь стартує фестиваль з поїдання кішок і собак.
Певна кількість тварин у 2015 році мали господарів / Фотоілюстрація Катерини Корнієнко
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.
Наголошується, що цей давній і традиційний фестиваль для китайців, який щорічно проходить на честь літнього сонцестояння.
Планується, що на фестивалі будуть забиті і з'їдені близько 10 тис. тварин. Однак дослідження минулорічного фестивалю показали, що далеко не всі тварини, яких вживають в їжу, були вирощені спеціально для фестивалю у розплідниках. Правозахисники тварин заявляють, що певна кількість тварин мали господарів.
Водночас така традиція викликає обурення у сучасних людей по всьому світу. Зокрема, біля стін посольства Китаю в італійській столиці Римі в день початку китайського фестивалю проходить акція протесту.
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