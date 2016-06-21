У Китаї розпочався фестиваль з поїдання собачого м'яса, біля посольства у Римі протестують (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Daily Mail.

Наголошується, що цей давній і традиційний фестиваль для китайців, який щорічно проходить на честь літнього сонцестояння.

Планується, що на фестивалі будуть забиті і з'їдені близько 10 тис. тварин. Однак дослідження минулорічного фестивалю показали, що далеко не всі тварини, яких вживають в їжу, були вирощені спеціально для фестивалю у розплідниках. Правозахисники тварин заявляють, що певна кількість тварин мали господарів.

Водночас така традиція викликає обурення у сучасних людей по всьому світу. Зокрема, біля стін посольства Китаю в італійській столиці Римі в день початку китайського фестивалю проходить акція протесту.