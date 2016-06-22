В Індії 45 людей загинули через удари блискавок

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Air News.

Також відомо про десять постраждалих.

Відзначається, що через шкоду, завданої зливами, інформація повільно доходить до місцевої влади і число жертв може зрости.

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На початку червня на день раніше був зупинений фестиваль Rock am Ring в Німеччині, 82 відвідувача якого постраждали від блискавок у перший же день проведення.