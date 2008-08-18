Грузинський експерт: а раптом Росія ослабне – тоді ми помстимося

Вторгнення Росії до Грузії готувалося достатньо довго, заявив в інтерв`ю УНІАН керівник грузинського Центру стратегічних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.

«Вторгнення Росії до Грузії готувалося достатньо довго – нас попереджали про це, але ми не повірили», - сказав О.РОНДЕЛІ.

За його словами, про це повідомляли «наші колеги з Росії та деякі аналітики».

«Масштаб операції показує, що тримати таке потужне угрупування військ у такій бойовій готовності ніхто просто так не буде. Росіяни придумували привід для вторгнення. Очевидно, що КОКОЙТИ (Едуард КОКОЙТИ - президент невизнаної держави Республіка Південна Осетія – УНІАН) спеціально провокував Грузію, і в результаті осетин на все життя зробив ворогами Грузії» - підкреслив він.

Експерт зазначив, що зараз важко прогнозувати, як розвиватимуться події на Північному Кавказі. «Ніхто не знає, а раптом Росія ослабне – тоді ми помстимося за ці дії. Іншого виходу у нас немає», - запевнив він.

О.РОНДЕЛІ нагадав, що росіяни використовували осетин проти грузин ще на початку минулого сторіччя. «При цьому вони називають цей період геноцидом осетин, проте тоді в Цхінвальському регіоні знаходилися тільки грузинські села, а осетини жили північніше. Тоді відносини дуже зіпсувалися…», - сказав він.