Експерт: якщо Грузія пропаде - Європі наплювати

Розбіжності серед країн НАТО, які брали участь у квітневому саміті Альянсу в Бухаресті, ще більше поглибляться, вважає президент грузинського Фонду стратегічних і міжнародних досліджень Олександр РОНДЕЛІ.

В інтерв`ю УНІАН він сказав: «Очевидно, що зараз триває велика дипломатична війна, бо якщо наші країни приєднаються до ПДЧ, це означатиме поразку Росії. Зараз важко щось сказати, але я думаю, що відмінності в думках серед країн НАТО, які були в Бухаресті, ще більше поглибляться».

Як відзначив О.РОНДЕЛІ, «події в Грузії розкривають очі багатьом, але разом з тим натиск Росії на ті країни, які були проти ПДЧ для України і Грузії, сильно зріс». «Недаремно колишній канцлер Німеччини ШРЕДЕР заявив, що Грузію як винуватицю війни не можна приймати до НАТО», - сказав експерт.

Водночас він вважає, що позиція США цього разу буде сильнішою, ніж у Бухаресті. «Зараз ще рано говорити, чи буде ПДЧ для України і Грузії в грудні, – дипломатична боротьба ще попереду», - сказав він.

О.РОНДЕЛІ переконаний, що зараз головне - прибрати російські війська з території Грузії.

«Зараз Росія пропонуватиме такий сценарій: НАТО не дає ПДЧ Грузії, тоді ми виведемо свої війська з її території», - вважає він.

«Разом з тим, якщо Грузія «пропаде» – Європі наплювати, а от проблеми в Україні набагато небезпечніші для них, адже це зовсім поряд», - заявив експерт.