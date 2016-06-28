У Кремлі вибачення Ердогана назвали дуже важливим кроком для нормалізації відносин РФ й Туреччини

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте такожПрем'єр Туреччини заявив про готовність виплатити Росії компенсацію за збитий Су-24«Надісланням послання на адресу Путіна президентом Ердоганом був зроблений важливий крок у бік нормалізації відносин», - сказав він.

«Безумовно, ми маємо разом зробити в бік один одного ще не один крок, не варто думати, що за кілька днів вдасться все нормалізувати», - підкреслив прес-секретар.

При цьому він повідомив, що завтра з ініціативи глави держави Володимира Путіна в середині дня заплановано телефонну розмову з Ердоганом.

Прес-секретар Путіна зазначив, що в посланні Ердогана немає філологічних тонкощів у частині перекладу слова «вибачте» і на сайті Кремля вчора наведено цитати з цього послання Ердогана.

«У посланні є і слова, пов'язані з всловлюванням жалю, і є слово «вибачте», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у прес-службі Кремля повідомили що Ердоган направив Путіну послання з вибаченням за збитий російський літак.

Зокрема, президент Туреччини запевнив президента РФ, що у Туреччини «не було бажання і явного наміру збити літак», що належить РФ.

Крім того, турецький лідер висловив свою зацікавленість у врегулюванні ситуації, пов'язаної із збиттям російського військового літака.

У посланні, зокрема, зазначається, що Росія є для Туреччини другом і стратегічним партнером, з яким турецька влада не хотіла псувати відносини.

«У нас ніколи не було бажання і явного наміру збити літак, що належить Російської Федерації», - наводиться цитата Ердогана. Далі говориться, що, «взявши на себе всі ризики і доклавши великих зусиль, ми забрали тіло загиблого російського пілота у сирійських опозиціонерів і привезли його до Туреччини. Організація попередніх процедур поховання була проведена відповідно до релігійних і військових процедур».

«Вся ця робота була проведена нами на рівні, гідному турецько-російських відносин. Я хочу ще раз висловити своє співчуття і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота і кажу: вибачте. Усім серцем поділяю біль. Сім'ю російського пілота ми сприймаємо як турецьку сім'ю. Заради полегшення болю і тяжкості завданих збитків ми готові до будь-якої ініціативи», - йдеться в посланні.

У документі також наголошується, що стосовно громадянина Туреччини, ім'я якого асоціюється зі смертю російського пілота, розпочато і ведеться судове розслідування.

Ердоган висловлює своє глибоке співчуття з приводу події й підкреслює готовність робити все можливе для відновлення традиційно дружніх відносин між Туреччиною і Росією, а також спільно реагувати на кризові події в регіоні, боротися з тероризмом.