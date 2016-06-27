В Ердогана підтвердили заклик до відновлення відносин з Росією

Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає Анадолу.

"Глава турецької держави розділив біль втрати із сім'єю загиблого російського пілота і висловив надію на те, що вони пробачать", - зазначив Калин.

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Ібрагім Калин зазначив, що у посланні президента Ердогана звучить заклик до відновлення традиційних дружніх відносин між Туреччиною і Росією, до співробітництва з врегулювання регіональних криз і до спільної боротьби з тероризмом.

Прес-секретар президента Туреччини зазначив також, що Туреччина і Росія солідарні у необхідності заходів, спрямованих на розвиток двосторонніх відносин.

Раніше 27 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився перед президентом Росії Володимиром Путіним за збитий російський літак Су-24 і готовий зробити все можливе для відновлення відносин між РФ і Туреччиною.

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Нагадаємо, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька раз попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігало Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія упровадила стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво у закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".