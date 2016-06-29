У Великобританії депутати ініціюють референдум щодо умов виходу з ЄС

Парламентарії планують винести на референдум план виходу країни з ЄС до офіційного початку переговорів, повідомляє Reuters.

"Британські громадяни повинні домовитися про терміни виходу з ЄС, і якщо вони не будуть схвалені, повинна бути надана можливість залишатися членом ЄС", - йдеться у заяві, поданій до парламенту депутатом від опозиційної лейбористської партії Джерейнтом Девісом.

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На його думку, неофіційні переговори з іншими лідерами ЄС повинні бути використані для складання плану Brexit, а після винести на публічне голосування до початку легального процесу виходу у відповідності зі статтею 50 договору.

Депутат, який представляє Партію Уельсу Джонатан Едвардс зазначив, що майже 4 млн осіб підписали під петицією повторно провести референдум.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Кемерон анонсував свою відставку. Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою. Багато з них закликають Великобританію як можна швидше почати переговори про вихід з Союзу.