США можуть надати Грузії системи ППО і протитанкової оборони
13:56, 21 серпня 2008Світ
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Законопроект внесуть у Сенат
|Джо ЛІБЕРМАН
Як повідомляє портал Грузія-онлайн, про це повідомив член Сенату США Джо ЛІБЕРМАН, який 20 серпня на прохання кандидата в Президенти США Джона МАККЕЙНА відвідав Тбілісі.
Він пообіцяв, що найближчими днями внесе до Сенату законопроект про надання Грузії систем ППО і протитанкової оборони.
Д.ЛІБЕРМАН сподівається, що Сенат одностайно підтримає його проект. За його словами, захист Грузії входить в національні інтереси США.
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