США можуть надати Грузії системи ППО і протитанкової оборони

США можуть надати Грузії системи протиповітряної і протитанкової оборони.

Як повідомляє портал Грузія-онлайн, про це повідомив член Сенату США Джо ЛІБЕРМАН, який 20 серпня на прохання кандидата в Президенти США Джона МАККЕЙНА відвідав Тбілісі.

Він пообіцяв, що найближчими днями внесе до Сенату законопроект про надання Грузії систем ППО і протитанкової оборони.

Д.ЛІБЕРМАН сподівається, що Сенат одностайно підтримає його проект. За його словами, захист Грузії входить в національні інтереси США.