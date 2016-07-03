До теракту в Бангладеш влада розшукувала п'ятьох з нападників, їхній звязок з ІД - під сумнівом
У Бангладеш оголошено два дні національної жалоби після кривавого інциденту із заручниками, внаслідок якого загинуло 28 людей, здебільшого іноземців.
13 заручників вдалося звільнити, але є поранені, які перебувають у лікарні. Серед загиблих - японці, італійці та одна студентка з Індії.
У ході штурму захопленого ресторану загинуло двоє поліцейських, убито шістьох нападників, сьомого заарештували.
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"П‘ятьох з шести бойовиків ми розшукували ще до інциденту. Ми посилили заходи безпеки і провели зустріч з вищими посадовими особами відповідних силових структур. Тепер будемо запроваджувати додаткові заходи", - сказав начальник національної поліції Шахідул Хок, передає Euronews.
Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава", однак міністр внутрішніх справ Бангладеш заявив, що його здійснили члени забороненого в країні місцевого ісламістського угруповання, яке з нею не пов‘язане.
Прем‘єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна заявила, що країна налаштована на боротьбу з тероризмом.