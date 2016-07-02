Після нападу на кафе прем'єр Бангладеш пообіцяла викорінити в країні терористів

Виступаючи по телебаченню, прем'єр підтвердила, що в результаті спецоперації шестеро бойовиків були вбиті, один арештований, передає Бі-бі-сі. Звільнені 13 заручників, але кілька людей загинули - число жертв поки невідоме. Двоє поліцейських загинули напередодні в момент захоплення ресторану.

Читайте такожПоліція взяла штурмом кафе з заручниками в Бангладеш"В священний місяць Рамадан, коли мусульмани повинні молитися, в той час, коли пролунав заклик до намазу, вони проігнорували азан і пішли вбивати людей. Які ж це мусульмани, як вони збиралися захищати іслам, якщо замість того, щоб йти на молитву, вони пішли вбивати людей?, - сказала Шейх Хасина. - Мій уряд має намір викоренити тероризм і бойовиків в Бангладеш", - додала вона.

Відповідальність за захоплення заручників взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".