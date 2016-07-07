У США дівчина стрімила в Facebook, як помирає її хлопець (відео)
В американському Міннеаполісі дівчина записувала на відео, як помирає її хлопець, у якого стріляв поліцейський.
Як повідомляє телеканал CBS, поліцейський вистрілив у Філландо Кастайла кілька разів.
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Лавіш Рейнолдс, яка і зняла ролик, каже, що її хлопець попередив співробітника поліції, що дістане гаманець із кишені. Але коли він потягнувся до кишені, правоохоронець вистрілив у нього чотири рази.
На відео видно руку поліцейського з пістолетом, спрямованим на пораненого.
На записі чутно, як поліцейський кричить: "Я говорив йому не тягнуться до нього!". Рейнолдс коментує все, що відбувається. На задньому сидінні плаче її донька.
Незабаром чоловік помер від поранень у лікарні.
Увага! Відео містить сцени насильства, не рекомендовано до перегляду особами до 18 років.