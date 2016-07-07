У КНДР запровадження нових санкцій назвали "оголошенням війни"
23:52, 07 липня 2016Світ
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У Північній Кореї заявляють, що санкції США, спрямовані проти їхнього керівництва, означають «оголошення війни».
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
У заяві МЗС Північної Кореї, опублікованій 7 липня державною агенцією, мовиться, що Пхеньян запровадить суворі заходи у відповідь.
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Як повідомляв УНІАН, 6 червня США ввели персональні санкції проти північнокорейського лідера Кім Чен Ина і десяти високопоставлених чиновників з його оточення - "за обурливі порушення прав людини".
У "чорний список" міністерства фінансів США включені також п'ять юридичних осіб.
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