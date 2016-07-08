Президент Австрії залишив свою посаду

Про це повідомляє DW.

У своїй прощальній промові в австрійському парламенті 77-річний соціал-демократ торкнувся теми мігрантів.

"Міграційна політика Австрії повинна формуватися як на підставі раціональності, так і на підставі гуманності. Лише одного з двох буде мало!" - наводяться слова Фішера в п'ятницю, 8 липня, на офіційному сайті австрійського президента.

Торкаючись теми Brexit, Фішер підкреслив, що шкодує про вихід Великобританії з ЄС. "Подальше активне співробітництво Австрії по досягненню цілей і цінностей європейської мирної політики і в рамках європейського проекту має залишатися центральним пунктом нашої політики", - підкреслив Фішер.

Читайте такожДругий тур президентських виборів в Австрії: крісло глави держави може зайняти проросійський кандидат

Як нагадує видання, 1 липня Конституційний суд Австрії визнав недійсним другий тур президентських виборів, що відбувся 22 травня, в якому кандидат Александр Ван дер Беллен, близький до партії "зелених", з мінімальним відривом випередив Норберта Хофера з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Повторні вибори відбудуться 2 жовтня.

У результаті після відходу Фішера резиденція федерального президента Австрії в Хофбурзі буде пустувати близько трьох місяців. Функції президента, в основному репрезентативні, візьме на себе тимчасовий орган з трьох голів Національної ради - палати представників австрійського парламенту: Карлхайнца Копфа, Доріс Бурес і Норберта Хофера, одного з кандидатів в президенти. Президент в Австрії обирається на шість років.