Латвія знову помітила російський військовий корабель біля своїх берегів

08:48, 18 липня 2016
Світ
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Збройні сили Латвії знову зафіксували російський військовий корабель поблизу своїх кордонів.

flickr.com/photos/bubbahop

Про це Національні збройні сили Латвії повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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"18 липня на відстані 4 морських миль від кордону Латвії виявлено російський буксирний корабель "Нептун", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня збройні сили Латвії зафіксували біля своїх кордонів військові кораблі РФ.

"1 червня на відстані 7 морських миль від кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim", - йшлося у повідомленні.

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