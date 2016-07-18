Латвія знову помітила російський військовий корабель біля своїх берегів

Про це Національні збройні сили Латвії повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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"18 липня на відстані 4 морських миль від кордону Латвії виявлено російський буксирний корабель "Нептун", - зазначається у повідомленні.

LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 18.07. identificēja Krievijas BS Okhtenskiy klases glābšanas velkoni "Neptun" — NBS (@Latvijas_armija) July 18, 2016

Нагадаємо, на початку червня збройні сили Латвії зафіксували біля своїх кордонів військові кораблі РФ.

"1 червня на відстані 7 морських миль від кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim", - йшлося у повідомленні.