Латвія знову помітила російський військовий корабель біля своїх берегів
08:48, 18 липня 2016Світ
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Збройні сили Латвії знову зафіксували російський військовий корабель поблизу своїх кордонів.
Латвія зафіксувала біля своїх берегів корабель РФ / flickr.com/photos/bubbahop
Про це Національні збройні сили Латвії повідомили на своїй сторінці у Twitter.
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"18 липня на відстані 4 морських миль від кордону Латвії виявлено російський буксирний корабель "Нептун", - зазначається у повідомленні.
LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 18.07. identificēja Krievijas BS Okhtenskiy klases glābšanas velkoni "Neptun"— NBS (@Latvijas_armija) July 18, 2016
Нагадаємо, на початку червня збройні сили Латвії зафіксували біля своїх кордонів військові кораблі РФ.
"1 червня на відстані 7 морських миль від кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim", - йшлося у повідомленні.
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